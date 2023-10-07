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"Хамас" взял в заложники мирных жителей и военных армии Израиля

18:38
  • суббота
  • 07 октября 2023

Их переправили в сектор Газа

Боевики организации "Хамас", атаковавшие Израиль, взяли в заложники и переправили в сектор Газа несколько десятков мирных жителей и израильских военных. Среди них есть высокопоставленные офицеры и один генерал. Информацию о захвате военных официально подтвердила армия Израиля, сообщает ТАСС.
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В обмен на заложников палестинские боевики потребовали выпустить из израильских тюрем своих соратников. 

Также во время вторжения на территорию Израиля палестинцам удалось уничтожить несколько единиц бронетехники и захватить танки и бронетранспортёры.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки "Хамас" нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли, по крайне мере, сто человек; ранены более 900-от.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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