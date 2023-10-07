В Крыму отбита ракетная атака ВСУ

Силы ПВО сбили ракету С-200

В небе над Крымом сбита украинская зенитная ракета комплекса ПВО С-200, переоборудованная в ударный вариант. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. О пострадавших и повреждениях на земле военное ведомство не информирует.

Ранее сегодня украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит в Истринском городском округе Подмосковья. А в Белгородской области в результате обстрела посёлка погиб мирный житель.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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