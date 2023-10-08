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Минобороны показало работу танкистов в связке со штурмовыми группами

12:34
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Бойцы выполняют важные задачи

Минобороны опубликовало новые кадры боевой работы наших танкистов на купянском направлении. Экипажи танков Т-90 поддерживают российские штурмовые отряды.

Используя координаты, полученные с помощью беспилотников, танкисты эффективно поражают объекты ВСУ и места скопления техники и живой силы неонацистов.

Бьют осколочно-фугасными и управляемыми снарядами. Экипаж одной из машин недавно спас сослуживцев из-под огня украинских радикалов, вызвав огонь на себя. После этого бойцов наградили медалью "За отвагу", сообщает "ТВ Центр".

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