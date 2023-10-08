Остановил продвижение противника: подвиг ефрейтора Решетникова

Наши военные сражаются за мир в Донбассе

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах героизма российских военных. Подразделение Ефрейтора Сергея Решетникова во время обороны одного из освобождённых от неонацистов населённых пунктов подверглось мощному артиллерийскому обстрелу с позиций ВСУ.

В результате удара один из российских бойцов получил ранение, Сергей - оперативно оказал ему неотложную помощь и продолжил вести бой и вместе с сослуживцами. Он остановил продвижение боевиков. Ефрейтор Сергей Решетников удостоен медали "За спасение погибавших".

Инженерно-сапёрное подразделение под командованием лейтенанта Павла Цыганкова выполняло задачи по укреплению обороны наших рубежей. Сапёры заминировали пути вероятного продвижения противника. Минные поля и взрывные заграждения остановили множество атак украинских радикалов.

Благодаря профессионализму Павла и его подчинённых противник понёс крупные потери как в живой силе, так и в бронетехнике, сообщает "ТВ Центр".

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