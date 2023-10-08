Путин поздравил аграриев с праздником

8 октября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Владимир Путин поздравил российских аграриев с их профессиональным праздником и отметил, что повышение качества жизни на селе и эффективная господдержка - приоритетные направления развития в этом секторе.

Сельское хозяйство президент назвал локомотивом российской экономики и напомнил, что урожай зерновых в прошлом году стал рекордным. Хорошие результаты ожидают и в текущем, сообщает "ТВ Центр".

Аграрии не только обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, но и постоянно наращивают экспортный потенциал отрасли.

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