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Путин поздравил аграриев с праздником

10:46
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

8 октября отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Владимир Путин поздравил российских аграриев с их профессиональным праздником и отметил, что повышение качества жизни на селе и эффективная господдержка - приоритетные направления развития в этом секторе.

Сельское хозяйство президент назвал локомотивом российской экономики и напомнил, что урожай зерновых в прошлом году стал рекордным. Хорошие результаты ожидают и в текущем, сообщает "ТВ Центр".

Аграрии не только обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, но и постоянно наращивают экспортный потенциал отрасли.

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