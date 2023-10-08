Израиль ударил по Ливану в ответ на миномётный обстрел

Ливан вступил в палестино-израильский конфликт

Израиль нанёс удары по территории Ливана в ответ на миномётный обстрел. Этой ночью ливанская "Хезболла" официально взяла на себя ответственность за ракетные и миномётные удары по Израилю.

Также минувшей ночью Израиль ударил с воздуха по базам и штаб-квартире организации "Хамас" на территории сектора Газа. Израильская армия практически закончила зачистку в приграничных с сектором городах, куда накануне вошли боевики "Хамаса", сообщают местные СМИ.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки "Хамас" нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли, по крайне мере, 300 человек; ранены более полутора тысяч.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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