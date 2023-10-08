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Более 2 тысяч человек погибли во время землетрясения в Афганистане

10:21
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Разрушены целые деревни

Мощное землетрясение произошло на западе Афганистана. Агентство "Франс Пресс" сообщает о большом количестве жертв – более двух тысяч.

В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.

Эпицентр находился в 40 километрах западнее города Герат, в котором проживает более 250 тысяч человек. В результате подземных толчков полностью разрушены несколько деревень.

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