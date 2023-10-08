Израиль начал масштабную операцию в секторе Газа

Анклав объявлен закрытой зоной

Израиль завершает первую фазу операции "Железные мечи". Большая часть боевиков движения ХАМАС, проникших на территорию еврейского государства, уничтожена. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также объявил о начале наступления на сектор Газа. Палестинский анклав объявлен закрытой военной зоной. Израильская армия уже поразила десять объектов ХАМАС, включая штаб разведки.

Ночными ракетными обстрелами Газы Израиль начал свой наступательный этап. В городе Бейт-Ханун на северо-востоке анклава израильские ВВС разрушили здание МВД. Непрекращающиеся удары наносит и авиация. Уничтожен комплекс зданий, принадлежащий главе разведки палестинской группировки ХАМАС. К границе с сектором Газа переброшены четыре дополнительные дивизии армии Израиля, сообщает "ТВ Центр".

Практически до основания разрушена мечеть в секторе Газе - от неё остался только купол. Взрывы гремят возле исламского университета в центре города Газа. По данным ООН, из-за ударов Израиля свои дома покинули 20 тысяч жителей. Сектор Газа объявлен израильской армией закрытой военной зоной. Туда полностью прекращена подача электроэнергии, топлива и товаров.

По неофициальным данным, которые публикует газета Jerisalem Post, 750 израильтян числятся пропавшими без вести. Представитель ХАМАС Абу Обейда заявил, что количество заложников, которые находятся у палестинцев, гораздо выше, чем заявляют официальные израильские власти.

Сирены, предупреждающие о приближающихся ракетных обстрелах, снова звучат на юге Израиля. Жителей приграничных с Газой населённых пунктов эвакуируют вглубь страны. Полицейский участок в Сдероте, в котором забаррикадировались боевики, штурмовать пришлось при помощи бульдозера. Зачистка продолжается и в Ашкелоне.

О присоединении к силам ХАМАС официально объявила ливанская военная организация "Хезболла". Они же и взяли на себя ответственность за атаку на Израиль. С утра на границе с Ливаном неспокойно - стороны обмениваются артиллерийскими ударами. Израильские позиции обстреливаются из миномётов. Ситуация всерьёз вызывает опасения, что откроется второй фронт. В Ливане проходят митинги в поддержку палестинцев.

На фоне нового витка эскалации ближневосточного конфликта, представитель армии обороны Израиля заявил, что ситуацию в стране пока не удалось взять под полный контроль. Власти обратились к Египту в посреднической помощи в освобождении захваченных израильтян.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"