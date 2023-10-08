Совбез ООН проведёт экстренное заседание из-за событий в Израиле

Оно пройдёт вечером 8 октября

Из-за обострения палестино-израильского конфликта ООН созывает экстренное заседание Совбеза. Встреча пройдет сегодня вечером в закрытом режиме. Между тем в мире на эскалацию реагируют по-разному. И если на Западе ожидаемо безапелляционно обвинили в агрессии Палестину, то, например, в ряде стран Латинской Америки напомнили об истоках проблемы. Ну а наиболее бурный отклик события получили в государствах Ближнего Востока.

Парламент Ирана выразил поддержку и одобрение операции движения ХАМАС против Израиля. На улицах Тегерана - торжества и стихийные парады с флагами Палестины, сообщает "ТВ Центр".

Примечательно, что США пока не стали нагнетать ситуацию вокруг Ирана, который не один десяток лет давят санкциями и чьих генералов с лёгкостью убивают на территориях третьих стран. В Белом доме заявили, что несмотря на подозрения Тель-Авива, преждевременно говорить о причастности Тегерана, прямой или косвенной, к атакам на Израиль. А вот ХАМАС однозначно определили как террористическую группировку и анонсировали соответствующее к ней отношение. Тем не менее, госсекретарь Блинкен провел телефонный разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

Россия и Китай призывают все стороны сохранять спокойствие и как можно скорее прекратить огонь, чтобы защитить гражданских и избежать эскалации. Однако, Москва и Пекин, в отличие от Вашингтона, не встают ни на чью сторону, занимая выдержанную позицию.

Правда, вызвать осуждение Палестины планетарного масштаба, также, как и в случае с Россией, у американцев никак не получается. Ведь роль Штатов в периодическом разжигании палестино-израильского конфликта очевидна. Чего стоит одно только признание Иерусалима столицей Израиля, хотя, на восточную часть города претендует Палестина. На такой резкий шаг пошел тогда ещё президент Трамп. А сейчас обвиняет оппонентов в слабости: мол, не дожали палестинцев. Не уйди он из Белого дома, ни конфликта на Украине не было бы, ни очередного пожара на Ближнем Востоке.

Штаты теперь, похоже ни во что не ставит даже когда-то полностью подконтрольная им Латинская Америка. Куба и Венесуэла открыто напомнили о причинах противостояния двух народов и не стали осуждать Палестину.

Международное право по отношению к палестинцам слепо и глухо. Западный мир целиком и полностью осудил Палестину. Призывая стороны прекратить огонь, Лондон и Вашингтон обсуждают меры поддержки Израилю. Не исключено, что среди них будут и военные. На этом фоне забеспокоился Зеленский: как бы не за его счёт.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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