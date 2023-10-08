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Собянин рассказал о строительстве школ и детских садов

12:42
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Новые учреждения оснащены всем необходимым для всестороннего развития детей

В Москве с начала года построили 57 образовательных учреждений. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в городе появилось 38 детских садов, куда будут ходить свыше семи тысяч детей, а также 19 школ. Их смогут посещать почти 15 с половиной тысяч ребят разных возрастов.

Среди самых крупных объектов - два учебных заведения в Некрасовке и в Рассказовке. Там организовали IT-полигоны, многофункциональные библиотечные центры и зоны отдыха. Как отметил мэр, новые образовательные учреждения оснащены всем необходимым для всестороннего развития детей, сообщает "ТВ Центр".

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