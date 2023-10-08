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В небе над Россией пронесётся метеорный поток Дракониды

14:01
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Наблюдать его можно будет в ночь на 9 октября

Удивительное астрономическое явление смогут увидеть жители России сегодня ночью на небосклоне - метеорный поток Дракониды. Его наблюдают обычно осенью. И в этом году он пройдёт с 8 по 10 октября.

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Назван он так в честь созвездия Дракона, на фоне которого происходит звездопад. Лучше всего поток будет виден сразу после захода солнца либо перед самым рассветом. А максимума своей активности достигнет примерно к 10 часам утра по Москве, сообщает "ТВ Центр".

Увидеть метеоритный дождь можно будет невооруженным глазом. Важно только, чтобы небо в точке наблюдения было безоблачным.

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