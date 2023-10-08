Бойцы на передовой поговорили с родными

Минобороны организовало телемост

Для военнослужащих и добровольцев, сражающихся в зоне спецоперации, регулярно организовывают телемосты с родными. На этот раз у экранов собралось мотострелковое подразделение Центрального военного округа.

Поддержка близких сейчас важна как никогда. Муж Регины - доброволец. Несмотря на то, что дома маленькие дети, решил встать на защиту Донбасса. Регина говорит, что они вместе с супругом приняли это решение.

О буднях военных в зоне СВО - Екатерина Гоголева (смотрите видео).

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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