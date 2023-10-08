Собянин рассказал о популярности московских диаметров

Пассажиропоток на них растёт

270 тысяч поездок в день совершают пассажиры на диаметрах внутри города. Такую статистику привёл на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что москвичам и гостям города нравятся МЦД с их тактовым расписанием, удобной билетной системой и бесплатными пересадками на метро.

Появившиеся в столице новые комфортные вокзалы позволяют строить сложные маршруты. Сейчас сеть наземного метро включает четыре линии, которые проходят через центр столицы, напомнил Собянин.

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