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Собянин рассказал о популярности московских диаметров

14:33
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Пассажиропоток на них растёт

270 тысяч поездок в день совершают пассажиры на диаметрах внутри города. Такую статистику привёл на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что москвичам и гостям города нравятся МЦД с их тактовым расписанием, удобной билетной системой и бесплатными пересадками на метро.

Появившиеся в столице новые комфортные вокзалы позволяют строить сложные маршруты. Сейчас сеть наземного метро включает четыре линии, которые проходят через центр столицы, напомнил Собянин.

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МЦД
МЦД
МЦД
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