В Египте полицейский застрелил двух израильских туристов

Погиб местный гид

В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов. Как сообщает телеканал Sada el-Balad, страж порядка открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе.

Во время стрельбы также погиб местный египетский гид. Стрелявшего задержали его коллеги.

Министерство иностранных дел Израиля и посольство в Каире совместно с египетскими дипломатами и армией работают с целью скорейшего возвращения израильских туристов на родину.

Этот инцидент в Египте произошёл на фоне резкого обострения израильско-палестинского конфликта. Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более трёхсот человек; ранены почти две тысячи.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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