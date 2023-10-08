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Российские модельеры работают над созданием умных платьев

15:34
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Одежда переворачивает представления о моде

В Париже завершилась традиционная неделя моды. Показы коллекций ведущих кутюрье обычно определяют тренды сезона весна-лето будущего года. Дизайнеры соревнуются в крое, текстурах, сочетании цветов...

А могли бы - и в технологиях. Современные разработки вот-вот изменят одежду до неузнаваемости. Ткани, меняющие цвет, голограммы, свечение и даже дым.

Наталья Тарасова выяснила какие идеи могут предложить модельерам московские разработчики и войдут ли в моду жидкие платья (смотрите видео).

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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