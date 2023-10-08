Израиль объявил о переходе в состояние войны

И начал широкомасштабную операцию в секторе Газа

Власти Израиля объявили о переходе страны в состояние войны. Официальное заявление сделала канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.

Война подразумевает и начало крупных военных операций. Они уже идут на юге страны, где армия Израиля зачищает населённые пункты от боевиков палестинского движения ХАМАС.

Утром 7 октября они нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также бойцами ХАМАС была проведена наземная операция, захвачены в плен военные и мирные жители, бронетехника и оружие. Погибли более 600-от израильтян, ранены почти две тысячи.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение и мобилизацию резервистов.

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