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36-летнего экс-клавишника "Руки вверх" нашли мёртвым в Москве

16:06
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Тело обнаружили родители

Экс-клавишника популярной группы "Руки вверх" нашли мёртвым в квартире в Москве. Труп Владимира Капырина с пробитой головой обнаружили его родители, сообщает РИА Новости.
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По словам отца музыканта, сын не объявлялся несколько дней. Родители забили тревогу и приехали в его квартиру, где нашли Владимира в луже крови с пробитой головой.

Выяснилось, что перед смертью Владимир Капырин с кем-то конфликтовал и некоторое время назад его избили на улице. Сейчас следователи разбираются и в этом деле, и в причинах гибели артиста.

Не исключено, что криминальной составляющей в смерти музыканта нет. По предварительным данным врачей, причиной его ухода из жизни были проблемы с сердцем.

Владимир Крапивин играл на фортепьяно, занимал первые места на конкурсах джазовых песен. Несколько лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии группы "Руки вверх".

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