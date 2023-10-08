Армия России отразила 16 атак ВСУ

Противник несёт большие потери

Российская армия отразила 16 атак ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Девять атак противник предпринял на купянском направлении, трижды пытался атаковать на краснолиманском. На донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, столько же - на южнодонецком.

Кроме того, в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов, а в Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного Комплекса "Точка-У". Силы ПВО России сбили за сутки 25 украинских беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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