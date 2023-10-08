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Собянин рассказал о подготовке парков и природных территорий к зиме

19:54
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Предстоит много работы

Московские парки и природные территории начали готовить к зиме. Детали сообщил Сергей Собянин.

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Мэр напомнил, что на этой неделе в городе прекратили свою работу фонтаны. В ближайшие дни их осушат, продуют воздухом трубопроводы, уберут оборудование и насосы, сообщает сайт мос.ру.

В парках уже начали омолаживающую и формовочную обрезку кустарников и деревьев. Также там посадят луковичные, чтобы с приходом тепла парки украсили тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы.

К зиме подготовят катки и лыжные трассы. В этом году будут модернизированы несколько ледовых площадок, в частности в Парке Горького. А в музее-заповеднике "Царицыно" заработает новый каток.

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