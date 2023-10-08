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Украине предрекли скорую потерю Одессы и Харькова

19:07
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Это неминуемо произойдёт

Украина потеряет Одессу и Харьков ещё до завершения российской спецоперации. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

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Запад всё чаще даёт понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придётся забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков, сказал Джонсон.

О том, что Украина может расстаться с исконно русскими городами - Одессой, Николаевом, Харьковом - не раз заявляли западные политологи. Несмотря на помощь Киеву со стороны США и других стран, украинской армии не хватает ресурсов переломить ход событий на линии соприкосновения. Начавшееся в июне контрнаступление ВСУ в итоге захлебнулось: армия Незалежной потеряла много западной техники и личного состава.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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