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Европейские страны отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса

18:19
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Машина выехала из Франции

Жители восьми европейских стран собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Груз отправился из Франции на грузовой машине.

Благотворительный фонд "Ника" отправил в Донецк 40 тонн гуманитарного груза
Депутаты Мосгордумы передали гуманитарную помощь участникам СВО

Это уже второй конвой, который направили из Франции в Россию, сообщила РИА Новости руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне.

Гуманитарный груз включает около 20 тонн, это - инвалидные кресла, ходунки, больничные койки, лекарства, обогреватели, одежда и средства гигиены.

Конвой проедет через Донецк, Мариуполь и Луганск. Машину сопровождают европейцы-волонтёры: три француза и бельгиец. Они проследят, что в дороге с грузом ничего не случилось, а на месте организуют его передачу заинтересованным лицам.

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