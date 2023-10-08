Европейские страны отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса

Машина выехала из Франции

Жители восьми европейских стран собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Груз отправился из Франции на грузовой машине.

Это уже второй конвой, который направили из Франции в Россию, сообщила РИА Новости руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне.

Гуманитарный груз включает около 20 тонн, это - инвалидные кресла, ходунки, больничные койки, лекарства, обогреватели, одежда и средства гигиены.

Конвой проедет через Донецк, Мариуполь и Луганск. Машину сопровождают европейцы-волонтёры: три француза и бельгиец. Они проследят, что в дороге с грузом ничего не случилось, а на месте организуют его передачу заинтересованным лицам.

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