Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль

Надо подождать, пока там нормализуется обстановка

Россиянам рекомендовали отложить поездки в Израиль. С предостережением к гражданам страны обратилось Минэкономразвития.

Тем же, кто сейчас находится в Израиле, министерство советует проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу путёвок в Израиль до нормализации обстановки в стране.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более 600-от человек; ранены около трёх тысяч.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. 8 октября Израиль объявил, что находится в состоянии войны.

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