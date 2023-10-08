Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль

Надо подождать, пока там нормализуется обстановка
Россиянам рекомендовали отложить поездки в Израиль. С предостережением к гражданам страны обратилось Минэкономразвития.
Тем же, кто сейчас находится в Израиле, министерство советует проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.
Российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу путёвок в Израиль до нормализации обстановки в стране.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более 600-от человек; ранены около трёх тысяч.
В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. 8 октября Израиль объявил, что находится в состоянии войны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"