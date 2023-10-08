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Израиль уничтожил более 500 объектов ХАМАС в секторе Газа

19:46
  • воскресенье
  • 08 октября 2023

Организации нанесён большой ущерб

Израиль уничтожил в результате авиаударов 550 объектов ХАМАС в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель армии Израиля Авихай Адраи.
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Нанесён серьёзный ущерб организации и её инфраструктуре: разрушены дома, позиции, жилые комплексы и прочие объекты, которыми пользовалась ХАМАС. Удары с воздуха также нанесены по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более 600-от человек; ранены около трёх тысяч.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. 8 октября Израиль объявил, что находится в состоянии войны.

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а турфирмам посоветовали временно остановить продажу путёвок для путешествий в эту страну.

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