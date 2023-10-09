Ударная группа ВМС США готова выдвинуться на помощь Израилю

В ХАМАС заявили о массированных ракетных ударах по аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом

Минувшей ночью боевики палестинского движения ХАМАС продолжили обстреливать территорию Израиля, передает "ТВ Центр".

Исламисты заявили о массированных ракетных ударах по крупнейшему в стране аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом и городу Ашкелон. Продолжается эвакуация из приграничных районов, куда уже проникли экстремисты.

Так называемые удары возмездия по палестинским территориям наносит и Армия обороны Израиля. Там сообщили о взятии в плен замкомандира военно-морской бригады ХАМАС.

На помощь еврейскому государству готова выдвинуться ударная группа ВМС США в составе авианосца и пяти боевых кораблей. О поддержке заявила и Канада. А в Ираке, Пакистане, Иордании проходят митинги солидарности с Палестиной - там жгут флаги Израиля и США.

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