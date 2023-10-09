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ВС России сорвали пять атак боевиков на краснолиманском направлении

08:02
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Противник потерял до полусотни человек за сутки

Группировка российских войск "Восток" остановила неприятеля на южнодонецком участке фронта, сообщили в Минобороны. Уничтожены склады боеприпасов и вражеская техника, в том числе четыре минометных расчета.

На краснолиманском направлении группировка "Центр" сорвала пять атак националистов, за сутки противник потерял до полусотни боевиков.

Авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских радикалов в ДНР.

Надежное прикрытие наших войск обеспечивают экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Летчики несут боевое дежурство круглосуточно и в любой момент готовы прийти на помощь пехоте. Работают при любой погоде, в зависимости от цели применяют различные виды средств поражения. После успешного уничтожения вражеских объектов - благополучное возвращение на аэродром базирования.

На купянском направлении расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили командные пункты и бронетехнику националистов. После получения координат от разведки боевые машины оперативно выдвинулись из укрытий на огневые позиции. Считанные минуты - и 220-миллиметровые снаряды отправляются точно в цель, выжигая укрепрайоны радикалов на расстоянии до 40 километров.

Беспилотная авиация подтверждает - задача выполнена. Теперь - молниеносная смена мест дислокации, чтобы вражеские дроны не успели засечь нашу технику и скорректировать удар.

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