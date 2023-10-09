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Минобороны представило новых героев СВО

08:08
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Младший сержант Владимир Гусев со своим мотострелковым взводом сдерживал наступающего противника

Министерство обороны России сообщило о новых подвигах бойцов в зоне проведения спецоперации.

Младший сержант Владимир Гусев со своим мотострелковым взводом сдерживал наступающего противника и в составе штурмовой группы предпринял атаку на вражеский опорник. Пулеметчик оперативно подавлял наиболее опасные позиции радикалов, а обнаружив вражеский дрон, который корректировал огонь артиллерии ВСУ, сумел вывести нашу группу из-под удара. Дважды раненый Владимир покинул поле боя только после захвата укреплений неонацистов.

Младший лейтенант Тахир Мушарапов в ходе наблюдения отметил перемещение в район передовой украинских резервных подразделений и принял решение атаковать неприятеля. Застигнутый врасплох противник понес большие потери и был вынужден отступить с занимаемых позиций.

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