В результате землетрясения в Афганистане погибли более 2400 человек

Полностью разрушены 13 деревень возле города Герат

Число жертв двойного землетрясения на западе Афганистана превысило 2400 человек. Примерно столько же получили травмы, около 500 числятся пропавшими без вести, сообщает "ТВ Центр".

Полностью разрушены 13 деревень возле города Герат. Серьезно пострадал и сам центр провинции с полумиллионным населением. Подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы в субботу.

Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасатели не исключают, что там еще могут находиться выжившие.

Правительство талибов обратилось к мировому сообществу с просьбой о помощи. Землетрясение стало самым крупным в стране по числу жертв с конца прошлого века.

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