ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате землетрясения в Афганистане погибли более 2400 человек

08:05
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Полностью разрушены 13 деревень возле города Герат

Число жертв двойного землетрясения на западе Афганистана превысило 2400 человек. Примерно столько же получили травмы, около 500 числятся пропавшими без вести, сообщает "ТВ Центр".

Полностью разрушены 13 деревень возле города Герат. Серьезно пострадал и сам центр провинции с полумиллионным населением. Подземные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы в субботу.

Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасатели не исключают, что там еще могут находиться выжившие.

Правительство талибов обратилось к мировому сообществу с просьбой о помощи. Землетрясение стало самым крупным в стране по числу жертв с конца прошлого века.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.