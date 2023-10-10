Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

День хорош только для работы в команде

Овны

Вы можете сегодня начать лечение, сесть на диету, лечь в больницу или отправиться в санаторий. Не заводите романы там, где окажетесь, - ничего хорошего, увы, не выйдет.

Тельцы

Не путайте любовь и дружбу и не ищите приключений на свою голову. Сегодня звезды ясно дают понять: чем серьезнее вы будете, тем спокойнее мы за ваше будущее!

Близнецы

Вы оказались меж двух огней и никак не можете принять решение? Сегодня у вас получится отбросить эмоции и сделать хладнокровный выбор без чужих советов.

Раки

Звезды не советуют вам идти на сближение с теми, с кем были испорчены отношения, только хуже сделаете! Мы дадим вам знать, когда наступит время для примирения.

Львы

Вам не стоит заниматься финансовыми вопросами, особенно налогами и кредитами. Но если все-таки придется, старайтесь экономить и внимательно читайте все бумаги.

Девы

Венера в вашем знаке попала под ледяной душ Сатурна в Рыбах. В такие моменты может показаться, что вас никто не любит или вы сами разлюбили. Не забивайте себе голову, это иллюзия!

Весы

Хотя октябрь – ваш месяц, не расслабляйтесь в плане здоровья: в этом году осенью стоит поберечься. Хронические или бессимптомные заболевания реальны как никогда.

Скорпионы

Планы на отпуск могут рухнуть из-за ограничений в финансах, а в учебе наметились трудности. Но вас не так просто выбить из колеи, верно? Вы сумеете все это разрулить.

Стрельцы

Ваш карьерный рост может вызвать неудовольствие у членов семьи. Возможно, вы часто задерживаетесь в офисе или работаете из дома? Подумайте, как покончить с этим.

Козероги

Ваш Плутон атакован со всех сторон, поэтому рассчитывать на свою харизму или умение надавить на собеседника не стоит. Этот день хорош только для работы в команде.

Водолеи

Крупные покупки могут пробить брешь в семейном бюджете. Залатать ее удастся только зимой, так что подумайте хорошенько, стоит ли сейчас тратить деньги.

Рыбы

Внимание, Сатурн в вашем знаке может рассорить влюбленных! Мужчины сегодня несправедливы к своим женам и подругам, а женщины - слишком холодны.

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