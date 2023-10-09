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Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США

08:45
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Американский лидер должен предпринять меры

Политический раскол в США указывает на неопределенность будущего финансирования Украины со стороны Белого дома. Об этом в ходе брифинга заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Несмотря на вовлеченность администрации действующего президента США, политический раскол среди американских парламентариев свидетельствует о неопределенности будущего финансирования Украины, подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США", - констатировал Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что американский лидер Джо Байден должен предпринять решительные шаги для урегулирования идеологических разногласий среди политического истеблишмента США.  

Ранее журналисты издания The Guardian сообщили, что страны Запада могут отказаться от оказания финансовой и военной помощи ВСУ из-за коррумпированности нынешнего правительства Украины. По мнению одного из аналитиков издания, для продолжения финансирования армии украинский лидер Владимир Зеленский должен доказать США и ЕС свою приверженность демократическим ценностям и начать антикоррупционную кампанию в стране.

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