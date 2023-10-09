Битва за Кавказ: 80 лет назад завершилось одно из крупнейших сражений ВОВ

Красная Армия освободила от немецких и румынских захватчиков Таманский полуостров

На Таманском полуострове немцы укрепились основательно. Они организовали одну из самых мощных линий обороны в истории всей Второй мировой войны. На квадратный километр приходилось до двух с половиной тысяч мин. Проволочные заграждения в некоторых местах - до семи рядов. Фортификационный рубеж, названный "голубой линией", простирался через всю территорию полуострова на сто с лишним километров по фронту и 25 километров в глубину. Советские полководцы решили ударить там, где противник этого меньше всего ожидал.

"Было сформировано три десантные группы, которые высадились в разные части побережья Новороссийска. Центральная десантная группа высаживалась в порт. Вторая группа высаживалась в районе цементного завода. И третья группа высаживалась в районе Мыса Любви", - рассказывает Мария Макарова, научный сотрудник 1-го исследовательского отдела ЦА Минобороны.

Подробностям Новороссийско-Таманской наступательной операции 1943-го посвящен новый исторический проект Минобороны. Удар с земли, воды и воздуха тщательно планировался и держался в строжайшем секрете, чтобы стать максимально внезапным для противника.

"Это была очень дерзкая операции - уникальная в своем роде и одна из самых успешных в годы войны. До 6 тысяч наших десантников из морской бригады, отдельных батальонов морской пехоты высадились прямо в порту Новороссийска. Немцы были шокированы. Были подавлены немецкие огневые точки, и бои развернулись уже непосредственно в Новороссийске", - объясняет Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

В разделе представлены план операции, боевые приказы, наградные документы героев. Старшина отдельного батальона морской пехоты снайпер Филипп Рубахо, высадившийся на берег одним из первых, в том бою был ранен дважды, но наотрез отказывался покидать поле боя, продолжая бить фашистов.

"Он не мог уже самостоятельно передвигаться. По его просьбе и требованию его друзья подводили под руки к окну, откуда Филипп Рубаха с прежним упорством продолжал уничтожать врага. И только когда третий раз Рубаха был тяжело ранен в голову, в бессознательном положении его удалось эвакуировать в госпиталь", - говорит Макарова.

Там он скончался. Звание героя Советского Союза Филиппу Рубахо присвоено посмертно. Только в своем последнем бою он уничтожил 68 нацистов.

Среди бойцов Красной Армии героизм носил массовый характер. Битва за Кавказ шла практически в одно время со Сталинградской, и именно в этих сражениях, по мнению историков, решалась судьба мира.

"Они защищали не только территорию Советского Союза. Но и Ближний Восток, и другие территории среднеазиатские, куда немцы желали прорваться и, соединившись где-то с японцами, как они планировали в начале 1942 года, в районе Индии, фактически разделить весь европейский континент", - отмечает Мягков.

Немцы при отступлении минировали обширные территории. Как и во многих других местах, использовали тактику выжженной земли, уничтожая за собой все. К семи утра 9 октября 1943-го Таманский полуостров был полностью очищен от фашистов. Для Красной Армии открывалась дорога на Крым.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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