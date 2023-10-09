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Появились подробности встречи по Украине в Турции

08:30
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Она может пройти в конце октября

Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в последней декаде октября. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал информированный дипломатический источник в Анкаре.

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Как отметил собеседник РИА Новости, "пока точности по дате нет, идет согласование".

До того источники сообщали, что речь идет о международной встрече без участия России, на которой предполагается обсуждать урегулирование украинского кризиса. При этом российская сторона уже указывала, что добиться решения проблемы без участия России невозможно.

Москва неоднократно выражала готовность к урегулированию конфликта с Киевом дипломатическим путем. Однако в апреле 2022 года переговорный процесс был сорван по вине украинской стороны. С тех пор власти Украины выдвигают неприемлемые условия для возобновления переговоров.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова договариваться с Киевом об урегулировании конфликта, но лишь "с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции".

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