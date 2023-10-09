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Совбез ООН не стал принимать заявлений по ситуации в секторе Газа

08:39
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Обстановка остается крайне острой

Совет Безопасности ООН в воскресенье, 8 октября, обсудил ситуацию вокруг сектора Газа, однако не стал на данном этапе пытаться принять какой-либо общий документ.

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Постоянный представитель Мальты при ООН Ванессы Фрезьер отметила, что в фокусе внимания находится помощь гражданскому населению региона и способы прекращения насилия.

Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд отметил, что "члены Совета Безопасности согласились, что эти атаки не должны были произойти".

При этом пока речь не идет о принятии какого-либо общего документа по ситуации в секторе Газа, сообщает ТАСС.

7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, а также осуществило наземную операцию с захватом заложников. В ответ армия Израиля нанесла удары по территории сектора Газа. Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху объявил, что речь идет не об антитеррористической операции, а о начале войны.

Россиянам рекомендовали отложить поездки в Израиль, а тех, кто уже там находится, призвали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

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