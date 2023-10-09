ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ГУР Украины признало попытки атаковать Запорожскую АЭС

09:13
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Россия предупреждала о последствиях подобных действий

В августе 2022 года спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) предприняли попытку по захвату Запорожской атомной электростанции, пересекая на лодках Каховское водохранилище. Об этом рассказал глава ведомства Кирилл Буданов.
Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрывах в районе Запорожской АЭС

Один из украинских командиров заявил, что целью спецназа было создание на левом берегу плацдарма для атаки и захвата Энергодара и атомного объекта. При этом в ходе первой операции бойцы высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться, а затем были отбиты российскими силами.

В ГУР признали, что украинские войска еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра для атаки Запорожской АЭС, но потерпели неудачу, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киев согласовал с Вашингтоном новое наступление ВСУ, запланированное на октябрь. При этом украинский спецназ, прошедший подготовку у британских инструкторов, рассчитывает захватить Запорожскую АЭС.

Тем временем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Киева. Данную инициативу предложили делегации Канады, Финляндии и Коста-Рики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.