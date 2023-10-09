ГУР Украины признало попытки атаковать Запорожскую АЭС

Россия предупреждала о последствиях подобных действий

В августе 2022 года спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) предприняли попытку по захвату Запорожской атомной электростанции, пересекая на лодках Каховское водохранилище. Об этом рассказал глава ведомства Кирилл Буданов.

Один из украинских командиров заявил, что целью спецназа было создание на левом берегу плацдарма для атаки и захвата Энергодара и атомного объекта. При этом в ходе первой операции бойцы высадились у Энергодара, но не смогли закрепиться, а затем были отбиты российскими силами.

В ГУР признали, что украинские войска еще дважды пытались высадиться на левом берегу Днепра для атаки Запорожской АЭС, но потерпели неудачу, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киев согласовал с Вашингтоном новое наступление ВСУ, запланированное на октябрь. При этом украинский спецназ, прошедший подготовку у британских инструкторов, рассчитывает захватить Запорожскую АЭС.

Тем временем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало вернуть Запорожскую АЭС под полный контроль Киева. Данную инициативу предложили делегации Канады, Финляндии и Коста-Рики.

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