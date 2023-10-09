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Иран отверг причастность к обострению палестино-израильского конфликта

09:20
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Тегеран не координирует действия ХАМАС, заявили в Иране

Иран не имеет отношения к планированию или осуществлению нападения движения ХАМАС на Израиль. Об этом в понедельник, 9 октября, заявили в постпредстве Ирана при ООН.
Израиль уничтожил более 500 объектов ХАМАС в секторе Газа

Иранские дипломаты заявили, что "решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа".

Там также отметили, что Израиль "пытается оправдать свою неудачу и приписать ее разведывательной мощи Ирана и оперативному планированию", сообщает "Интерфакс".

Совет Безопасности ООН пока воздерживается от принятия каких-либо документов по ситуации в секторе Газа, концентрируя обсуждение на помощи гражданскому населению региона и способах прекращения насилия.

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В ведомстве подтвердили принципиальную позицию Москвы о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.

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