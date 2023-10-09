Антонов: отказ США от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Россию восстановить паритет

Москва в последний раз призывает Вашингтон к ратификации этого договора

Отказ Вашингтона от ратификации ДВЗЯИ вынуждает Москву предпринять решительные шаги для восстановления глобального паритета. Об этом в ходе брифинга заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, американские политики на протяжении 25 лет "нагло лгали" всему мировому сообществу о скорой ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.

"Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ", - заявил Антонов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что такими действиями США не только нарушают глобальный стратегический паритет, но и в очередной раз показывают свою безответственность в вопросах ограничения ядерных испытаний.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний уже на ближайшем заседании. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что потенциальный отказ от ДВЗЯИ не указывает на стремление Москвы к возобновлению ядерных испытаний.

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