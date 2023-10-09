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В ВСУ признали неспособность противостоять российским авиабомбам

09:39
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Украинские военные не имеют возможности противостоять российским авиабомбам, в частности, из-за недостаточности средств противовоздушной обороны. Такое заявление сделала пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.

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По словам чиновницы, ВС России "понимают, что у нас нет адекватных средств реагировать на бомбардировки".

Помимо нехватки средств ПВО у Вооруженных сил Украины "нет истребителей, которые могли бы ликвидировать самолеты, которые выпускают эти бомбы", цитирует Гуменюк РИА Новости.

Ранее один из бойцов украинской армии заявил, что "корректируемые авиационные бомбы – один из наших самых больших страхов", тем более что "русские их используют масштабно".

Кроме того, в ВСУ отметили превосходство ВС России, в частности, в плане применения беспилотников — в этом, по признанию украинских военных, "мы сильно от них отстаем".

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