ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД назвал условие сотрудничества с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана

10:02
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Стороны могут содействовать урегулированию конфликта

Москва, Вашингтон и Брюссель могли бы работать вместе над нормализацией отношений Армении и Азербайджана. Такое заявление сделали в понедельник, 9 октября, в российском Министерстве иностранных дел.

ТАСС: Москва не обсуждает вывод миротворцев из Карабаха
Путин о Карабахе: Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс

Как отметил заместитель главы ведомства Михаил Галузин, такое сотрудничество с Соединенными Штатами и Евросоюзом возможно при условии, что Запад не будет пытаться выдавать наработки Москвы за собственные.

Дипломат подчеркнул в интервью РБК, что на Западе должны будут "вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России".

Еще до обострения ситуации в регионе министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику.

При этом в российском МИД отмечали, что Россию искусственно пытаются выдавить с Южного Кавказа, однако Москва как ближайших друг и сосед Еревана не намерена покидать регион.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.