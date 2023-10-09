МИД назвал условие сотрудничества с США и ЕС по конфликту Баку и Еревана

Стороны могут содействовать урегулированию конфликта

Москва, Вашингтон и Брюссель могли бы работать вместе над нормализацией отношений Армении и Азербайджана. Такое заявление сделали в понедельник, 9 октября, в российском Министерстве иностранных дел.

Как отметил заместитель главы ведомства Михаил Галузин, такое сотрудничество с Соединенными Штатами и Евросоюзом возможно при условии, что Запад не будет пытаться выдавать наработки Москвы за собственные.

Дипломат подчеркнул в интервью РБК, что на Западе должны будут "вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России".

Еще до обострения ситуации в регионе министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику.

При этом в российском МИД отмечали, что Россию искусственно пытаются выдавить с Южного Кавказа, однако Москва как ближайших друг и сосед Еревана не намерена покидать регион.

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