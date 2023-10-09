Удары возмездия: главное о ситуации на Ближнем Востоке к этому часу

Счет погибших мирных жителей идет уже на сотни

Всю ночь в израильских городах не смолкали взрывы. Из сектора Газа были выпущены сотни ракет. Система ПВО "Железный купол" работала непрерывно, но не справлялась с атакой. Зафиксированы попадания в десятки домов. Наибольшие разрушения - в городе Ашкелон. Оперативные службы разбирают завалы и спасают выживших.

Всего же с начала конфликта в Израиле погибли уже более 700 человек, тысячи ранены, сотни пропали без вести. Власти сообщают, что они могут находится под завалами разрушенных домов или захвачены в заложники боевиками ХАМАС в первые часы после нападения.

"По нашим оценкам, во вторжении в Израиль участвовало около 1000 террористов. Это, безусловно, худший день в истории нашей страны. Никогда еще так много израильтян не погибало всего за несколько дней. Сейчас мы собрали около 100000 резервистов, которые находятся на юге Израиля и готовятся выполнить задачу. Военный потенциал ХАМАС должен быть уничтожен, также мы должны сделать все, чтобы эта организация больше не управляла сектором Газа", - заявил Джонатан Конрикус, представитель Армии обороны Израиля.

Двое суток спустя, словно оправившись от шока, Армия обороны Израиля начала наносить массированные удары возмездия по военным объектам в секторе Газа. Только за эту ночь поражены более 500 точек. К границе с палестинским анклавом стянуто большое число военных и техники. В боях участвует уже как минимум 31 израильский батальон. Премьер-министр Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть столицу и пригрозил превратить регион в руины. Но даже вытеснить отряды ХАМАС с территории Израиля пока не удается.

Кроме того, Израиль, по сути, получил второй фронт - на севере атаки предпринимают подразделения военизированной ливанской организации "Хезболла". Сообщается, что к границе переброшен элитный спецназ "Радуан". Более тысячи бойцов имеют на вооружении противотанковые ракетные комплексы и дроны-камикадзе, которые уже заметили в небе над Израилем.

В сектора Газа число жертв с начала конфликта превысило 400 человек, раненых тысячи. Более 130 тысяч покинули анклав. Но в густонаселенных кварталах практически каждый прилет ракеты несет смерть. Сегодня утром появились кадры руин дома, в котором проживал лидер ХАМАС Айман Юнис, позднее было обнаружено его тело. А постпред Израиля в ООН заявил, что его страна не намерена обсуждать достижение мира с дикарями.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"