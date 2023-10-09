Палестино-израильский конфликт может оставить Украину без денег

Нетаньяху предупреждал об этом еще в июне

Берлин, Лондон, Роттердам. Мусульмане открыто выступают в поддержку Палестины. Два митинга - сторонников Израиля и Палестины - одновременно проходят вблизи постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке. Митингующих на разных сторонах улицы разделяет полицейский кордон.

В Белом доме своя атмосфера. Президент Байден не нашел слов, когда его спросили о событиях в Израиле. Зато из южного крыла Белого дома была слышна музыка. Как рассказали журналисты, президент и первая леди проводили барбекю-вечеринку для высокопоставленных сотрудников. Белый дом фактически устроил пир в то время, когда американцы, оказавшиеся в зоне палестино-израильского конфликта, умирали. Впрочем, время, чтобы поговорить с премьер-министром Израиля, Байден все же нашел. Целых два телефонных звонка за вечер.

Как пишут турецкие издания, у Израиля критически малое количество ракет к комплексам "Железный купол". У Вашингтона просят не только их, но и бомбы малого калибра, пулеметные пули и помощь с разведданными. Правда, можно ли теперь доверять американской разведке, – большой вопрос. (

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился отправить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилить авиационные подразделения. Сегодня газета Wall Street Journal вышла со статьей, в которой говорится, о том, что это Иран помогал ХАМАСу готовить атаку на Израиль. Как утверждают журналисты, офицеры Корпуса стражей исламской революции работали по этому вопросу еще с августа.

В Иране возмущены. В их представительстве при ООН отвергли это сообщение, заявив, что поддерживают Палестину, но не участвуют в конфликте. А вот в Польше вспомнили про пресловутый российский след.

"Война в Израиле неизбежно сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Кроме того, я опасаюсь, что эта война вызовет новую волну иммигрантов, которая продолжит обременять Европейский союз и границы Польши", - сказал президент Польши Анджей Дуда.

Еще одна перспектива для Украины - остаться без западных денег и вооружения. Трамп-младший уже заметил американское оружие в руках палестинцев. И у некоторых членов американского Конгресса тут же возникли вопросы. А ведь Нетаньяху предупреждал об этом еще в июне, предполагая, что западное вооружение, поставляемое на Украину, может оказаться на Ближнем Востоке.

Совет Безопасности ООН этой ночью провел встречу в закрытом режиме по обострению ситуации вокруг сектора Газа. Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать переговоры, которые застопорились на десятилетия. Однако Израиль к этому пока явно не готов.

"Это 11 сентября для Израиля. И Израиль сделает все, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей домой. История научила нас, что то, что кажется сегодня ужасным, завтра может уже подаваться иначе. У международного сообщества и особенно у ООН и Совета безопасности очень короткая память, когда дело доходит до Израиля. Террор, который мы терпим, быстро уходит на второй план. Но в этот раз все будет иначе", - заявил Гилад Эрдан, постпред Израиля в ООН.

По итогу встречи никакой резолюции принято не было.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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