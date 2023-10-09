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Запорожское направление остается одной из самых горячих точек спецоперации

11:54
  • понедельник
  • 09 октября 2023

В попытке захватить опорные пункты вражеская пехота делает все новые вылазки

Штурмовые отряды зачищают позиции противника недалеко от Артемовска. Украинские формирования пытаются обойти город с севера. Разведка сообщает: в окопах полтора десятка националистов. Наши военные выдвигаются на указанные позиции. В результате прямого боя пятеро бойцов ВСУ сдались в плен. Рассказывают, как проходили обучение в Великобритании: стрельба, тактика ведения боя. Но лишь попав на передовую, поняли, к чему готовили.

Одна из самых горячих точек – запорожское направление. Но из-за проливных дождей даже гусеничная техника с трудом преодолевает расстояния. В попытке захватить опорные пункты вражеская пехота делает все новые вылазки. Однако тут же становится удобной мишенью для российской артиллерии. Кадры уничтожения опорного пункта противника расчетом установки "Мста–Б".

Российские военные усиливают натиск и на купянском направлении. Западнее Кременной удалось захватить несколько опорных пунктов боевиков. Беспилотники также работают по мишеням. Помогают корректировать огонь и тяжелой артиллерии. С закрытых огневых позиций удары наносят танковые подразделения. На этот раз цель - несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе пусковая установка HIMARS.

Артиллерийская канонада не стихает и на южных участках фронта. Российские военные пресекли очередную попытку вражеского десанта высадиться на левом берегу Днепра. С воздуха отряды морской пехоты прикрывают экипажи истребителей-бомбардировщиков. На днях российским ВКС передали партию новых бомбардировщиков. Су-34 прошли весь комплекс наземных и летных испытаний. А значит, в ближайшее время будут готовы приступить к выполнению боевых задач. 

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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