Европейская часть России страдает от непогоды

В Москве - дожди, снег и сильный ветер

Последствия непогоды ликвидируют сразу в нескольких регионах европейской части страны, передает "ТВ Центр".

Проливные дожди накануне обрушились на Волгоград. Мощные осадки серьезно затруднили движение транспорта. Работы аварийным службам добавил сильный ветер, который валил деревья и обрывал линии электропередачи.

Похожая картина - в Краснодарском крае. Там порывы достигали 23-х метров в секунду. В некоторых населенных пунктах было частично нарушено энергоснабжение.

Непогода - и в столичном регионе. В Москве дожди, снег и сильный ветер. Местами гололедица. В МЧС призывают водителей быть осторожными и избегать внезапных манёвров. А пешеходов - обходить шаткие конструкции. Также наблюдается низкое атмосферное давление, что может негативно отразиться на самочувствии горожан.

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