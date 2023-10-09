В Москве подвели итоги турнира по скоростной разработке видеоигр

В конкурсе участвовало больше сотни команд со всей России
На всероссийском фестивале "Игропром" подвели итоги турнира по скоростной разработке видеоигр, сообщает "ТВ Центр".
Первый этап соревнования проходил в онлайн-формате. Всего за 72 часа участники должны были создать проект на тему "Цифровой след".
В конкурсе участвовало больше сотни команд со всей России, а также из Белоруссии и Узбекистана. Авторы лучших идей защищали свои разработки перед экспертами на заключительной презентации в Москве.
Турнир "Начни игру" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"