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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Не приговор"

12:03
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Сегодня лечению поддаются даже самые опасные злокачественные образования

Борьба с онкологическими заболеваниями - один из приоритетов нашей медицины. Наука не стоит на месте, и сегодня лечению поддаются даже самые опасные злокачественные образования. Но очень важно выявить их как можно раньше. О том, что такое онкология сегодня, и о тех людях, которые помогают справиться с тяжёлым недугом, смотрите специальный репортаж Артема Константинова "Не приговор" - в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".

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