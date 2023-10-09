Пушков: приоритетность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле

Киев рискует остаться без стратегического партнера

Приоритетность Украины во внешнеполитической стратегии западных стран значительно снизится на фоне нового витка напряженности между Израилем и Палестиной. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Дмитрий Пушков.

Как отметил сенатор, теперь администрация американского президента Джо Байдена, вероятно, будет работать как минимум на два направления – украинское и израильское. В противном случае "фанатичные адепты" Белого дома поймут, что на данный момент США не могут занимать лидирующие позиции на международной арене, пояснил он.

"Но, как бы они ни пытались действовать на обоих фронтах, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится", - заявил Пушков.

По мнению политика, руководство США должно "благодарить Бога", что в нынешних реалиях на Вашингтон не свалился еще один кризис – тайваньский.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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