ФСБ возбудила дело о государственной измене против Ильи Новикова

Новиков* признан иностранным агентом

Федеральная служба безопасности России возбудила дело по статье о государственной измене в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова* (признан иностранным агентом) за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Как уточнили в ведомстве, мужчина после начала специальной военной операции уехал из России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и принимает участие в их деятельности.

Новиков*, по данным ФСБ, прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях и занимается пропагандистской работой, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали местного жителя, который по заданию украинской разведки собирал сведения о фортификационных сооружениях Крыма. Задержанному вменяется государственная измена, возбуждено уголовное дело.

До того в Калужской области задержали приехавшего на заработки украинца, которого завербовала Служба безопасности Украины. Мужчина по заданию украинских кураторов планировал диверсионные действия, включая подрывы складов и магазинов в столичном регионе.

* лицо, признанное иностранным агентом в России и внесенное в соответствующий реестр

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