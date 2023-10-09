Россия оценила присоединение Армении к Римскому статуту

Это абсолютно недружественный шаг

Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) абсолютно недружественным шагом. Об этом заявил в понедельник, 9 октября, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Дипломат отметил в интервью РБК, что Москва считает данный шаг Еревана "абсолютно недружественным" и не усматривает в связи с этим "поля для диалога".

Галузин также подчеркнул, что Международный уголовный суд "не имеет ничего общего с правосудием, это политизированная прозападная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных западу фигур".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения — дружественное России государство, многое объединяет с братским армянским народом. Однако к действующему руководству страны появились дополнительные вопросы, которые были заранее переданы армянской стороне.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что разработка некого соглашения Еревана с Москвой, которое позволит не исполнять ордер МУС на арест Путина — это исключительно идея армянской стороны.

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