У посольства нет подтвержденных данных о пострадавших россиянах в Израиле

Консульский отдел работает круглосуточно

В посольстве России сообщили об отсутствии сведений о пропавших или пострадавших россиянах в Израиле.

Данные приведены в понедельник, 9 октября, на 9:00 по московскому времени. Консульский отдел круглосуточно работает с адресными обращениями граждан, а также с находящимися в Израиле туристами.

"Мы находимся в постоянном контакте с компетентными израильскими службами", - подчеркнули в посольстве (цитата по РИА Новости).

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Погибли более 600-от человек; ранены около трёх тысяч.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. 8 октября Израиль объявил, что находится в состоянии войны.

По последним данным, в секторе Газа погибли более 430 человек, ранены более двух тысяч. В Израиле погибли более 700 человек.

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