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Собянин: Более 150 человек стали победителями московского чемпионата "Абилимпикс-2023"

10:58
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Они представят город на всероссийском конкурсе

Свыше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс – 2023". Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, участники чемпионата создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях и многом другом.

Оценивали работу конкурсантов 300 экспертов из лучших компаний столицы. Самых талантливых участников уже пригласили на стажировку и работу, отметил Собянин.

Градоначальник также рассказал, что победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья, который состоится в конце октября.

Одна из главных задач конкурса — не просто дать возможность людям заявить о себе, но и помочь с трудоустройством. В 2021 году работу нашли около 70% участников мероприятия. Кроме того, чемпионат стал отличной площадкой для полезных знакомств и общения.

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Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
Участники чемпионата "Абилимпикс"
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