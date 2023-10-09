Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на севере Москвы

Власти продолжают развивать инфраструктуру в САО

В Северном административном округе (САО) Москвы в скором времени появятся несколько новых объектов образования.

Об этом в понедельник, 9 октября, в своем telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин. Так, в частности, на территории РГАУ-МСХА имени Тимирязева построят учебно-выставочный комплекс из четырех павильонов, в составе ЖК "Бусиновский парк" появится новый детский сад на 150 мест.

В настоящий момент завершается строительство учебного корпуса для 8-11-х классов школы №1474 и школы с детским садом на улице Фестивальная. На улице Константина Симонова открыли учебный корпус для младших классов с дошкольным отделением.

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