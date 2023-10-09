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Политик Филиппо: предназначенное для ВСУ оружие оказалось на Ближнем Востоке

11:15
  • понедельник
  • 09 октября 2023

Мир стоит на грани глобального кризиса

Переданные ВСУ современные вооружения США активно применяются в локальных конфликтах на территории Ближнего Востока. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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"Мы предупреждали! Американское оружие, поставляемое Украине, появилось на Ближнем Востоке. Его там достаточно много!" – написал Филиппо, чьи слова приводит РИА Новости.

Политик добавил, что недальновидная политика Вашингтона в отношении Киева рано или поздно приведет не только к уничтожению ключевых инструментов глобальной безопасности, но и к дестабилизации на всех континентах мира.   

Ранее журналисты телеканала СNN сообщили, что США планируют передать ВСУ перехваченную на пути в Йемен крупную партию иранских вооружений. Как отметили в эфире телеканала, на данный момент неизвестно, как именно Вашингтон собирается осуществить передачу этого оружия Киеву, поскольку, согласно требованиям ООН, конфискованные вооружения и боеприпасы должны быть уничтожены или складированы.

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